Сочинить миф о каком-либо божестве

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Богиня Гера была очень мудрой богиней, но богиня Афродита так не считала. Она решила её убить. Зевс, узнав об этом разгневался и создал оружие — молнии. Он мстил Афродите устраивав постоянно грозы и молнии. Но Афродите это не понравилось, и она создала своё оружие — снег. Но потом Самой Гере это надоело. Она предложила Афродите руководить праздниками на Олимпе. И та согласилась. С тех пор Афродита вела и организовывала праздники своими дарами, снегом и дарами.