Помогите плиз с заданием номер 2
Математика
Помогите плиз с заданием номер 2
Ответ(ы):
Гость:
А что сделать надо в номере? скобки поставить или что?
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