Задание в музыкальной школе, Помогите))) Построить аккорда от ноты до НА ФОРТОПИАН??
Музыка
Задание в музыкальной школе, Помогите))) Построить аккорда от ноты до НА ФОРТОПИАН??
Ответ(ы):
Гость:
D7 до-ми-соль-си(ь) D65 до-ми(ь)-соль(ь)-ля(ь) D43 до-ми(ь)-фа-ля D2 до-ре-фа#-ля
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