Задание вроде простое, но я уже час над ним бьюсь, совсем все забыл.Никогда себя та?? глупо не чувствовал. Буду рад хотябы подсказке. Исключить t из закона движения. Заранее спасибо.
Математика
Задание вроде простое, но я уже час над ним бьюсь, совсем все забыл.Никогда себя та?? глупо не чувствовал. Буду рад хотябы подсказке. Исключить t из закона движения. Заранее спасибо.
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Гость:
Из первого равенства
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