Задание вроде простое, но я уже час над ним бьюсь, совсем все забыл.Никогда себя та?? глупо не чувствовал. Буду рад хотябы подсказке. Исключить t из закона движения. Заранее спасибо.

Математика

Задание вроде простое, но я уже час над ним бьюсь, совсем все забыл.Никогда себя та?? глупо не чувствовал. Буду рад хотябы подсказке. Исключить t из закона движения. Заранее спасибо.

Автор: Гость