Отношения России с Китаем, Японией, Америкой, Германией и Австраловенгрией в 19 веке 60-70 г. Пожалуйста,омогите. Дам 100 баллов за правильный ответ

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Главной внешнеполитической проблемой в данный период являлось заключение мира с Парижем. Затем с 1870-1871 года была франко-русская война, закончилась она благоприятно. Так же в этот период была допущена (по-моему мнению) продана Аляска в 1868 году за 7 МЛН.долларов. Был заключен Айгунский договор с Китаем (1858 год) Россия получила Уссурийский край и левый берег Амура. В 1860 году в бухте Золотой Рог был основан город Владивосток. А так же по Симодскому договору с Японией (1855) Россия получила Курильские острова, уже к 1875 году был произведён обмен Курильских островов взамен на остров Сахалин. В 1864 году было проникновение в Среднюю Азию, взят Ташкент. Весной 1875 года было восстание против Турции в Боснии и Герцеговине.