Определите падеж отрицательных местоимений. Скажите, как употребляются отрицате??ьные местоимения с предлогами. Составьте с ними предложения. Колонка №1:никого никому никто никем.. Колонка №2: ни у кого, ни к кому, ни за кем,...

Русский язык
Определите падеж отрицательных местоимений. Скажите, как употребляются отрицате??ьные местоимения с предлогами. Составьте с ними предложения. Колонка №1:никого никому никто никем.. Колонка №2: ни у кого, ни к кому, ни за кем, ни с кем, ни перед кем, ни о ком, ни на ком, ни в ком. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колонка №1: никого (родительный), никому (дательный), никто (именительный), никем (творительный). Колонка №2: Ни у кого (родительный), ни к кому (дательный), ни за кем (творительный), ни с кем, ни перед кем (творительный), ни о ком (предложный), ни на ком (предложный), ни в ком (предложный). Отрицательная частица+предлог+местоимение - пишутся раздельно Колонка 1: 1) Когда я зашел в комнату, там уже никого не было. 2) Маша поняла, что никому нельзя верить. 3) Никто не захотел возвращаться домой так рано. 4) Кто был никем, тот станет всем. Колонка 2: 2) Ни у кого не было мелких денег. 2) Сегодня я ни к кому не хотел идти. 3) Я ни за кем не встал в очередь, потому что она была очень длинной. 4) Вчера папа ни с кем не стал общаться. 5) Идя к своей цели, он не остановится ни перед кем и ни перед чем. 6) Мы ни о ком и ни о чем не говорили, а просто наслаждались тишиной. 7) Ни на ком уже не было теплой куртки, хотя весенний ветер был довольно прохладный. 8) Она была такой доброй, что ни в ком не видела ничего плохого.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От двух целых отнять три седьмых
Ответить
Литература
Придумать историю про девочку или мальчика как осознали ответственность за другого человека
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста пожалуйста
Ответить
Химия
В чем отличие возникновения тока в металлах и электролитах?
Ответить
Литература
Составите смешной текст на тему на уроке изо
Ответить