Определите падеж отрицательных местоимений. Скажите, как употребляются отрицате??ьные местоимения с предлогами. Составьте с ними предложения. Колонка №1:никого никому никто никем.. Колонка №2: ни у кого, ни к кому, ни за кем,...

Гость: Гость:

Колонка №1: никого (родительный), никому (дательный), никто (именительный), никем (творительный). Колонка №2: Ни у кого (родительный), ни к кому (дательный), ни за кем (творительный), ни с кем, ни перед кем (творительный), ни о ком (предложный), ни на ком (предложный), ни в ком (предложный). Отрицательная частица+предлог+местоимение - пишутся раздельно Колонка 1: 1) Когда я зашел в комнату, там уже никого не было. 2) Маша поняла, что никому нельзя верить. 3) Никто не захотел возвращаться домой так рано. 4) Кто был никем, тот станет всем. Колонка 2: 2) Ни у кого не было мелких денег. 2) Сегодня я ни к кому не хотел идти. 3) Я ни за кем не встал в очередь, потому что она была очень длинной. 4) Вчера папа ни с кем не стал общаться. 5) Идя к своей цели, он не остановится ни перед кем и ни перед чем. 6) Мы ни о ком и ни о чем не говорили, а просто наслаждались тишиной. 7) Ни на ком уже не было теплой куртки, хотя весенний ветер был довольно прохладный. 8) Она была такой доброй, что ни в ком не видела ничего плохого.