От двух целых отнять три седьмых

Математика
От двух целых отнять три седьмых
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-3/7 = 1 4/7 ( а т.е. 11/7 )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Придумать историю про девочку или мальчика как осознали ответственность за другого человека
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста пожалуйста
Ответить
Химия
В чем отличие возникновения тока в металлах и электролитах?
Ответить
Литература
Составите смешной текст на тему на уроке изо
Ответить
Русский язык
Какое спряжение у глагола пойдёт?
Ответить