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От двух целых отнять три седьмых
Математика
От двух целых отнять три седьмых
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Гость:
2-3/7 = 1 4/7 ( а т.е. 11/7 )
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