В чем отличие возникновения тока в металлах и электролитах?

Химия
В чем отличие возникновения тока в металлах и электролитах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Странноватая постановка вопроса.. . Носителем электричества в металлах являются свободные электроны, а в электролитах и газах - ионы. Разница между механизмом проводимости электролитов и газов заключается только в способе образования ионов: в электролитах - это результат электролитической диссоциации, в газах - результат ионизации атомов газа.
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