Найдите значение выражение 1/3минус 1/9 плюс 1/6;5/6 минус 2/3 плюс 1/4
Математика
Найдите значение выражение 1/3минус 1/9 плюс 1/6;5/6 минус 2/3 плюс 1/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3-1/9+1/6=6/18-2/18+3/18=7/18 5/6-2/3+1/4=10/12-8/12+3/12=5/12
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