Arcsin√3\2 - arccos1 + arctg(-√ 3):arctg(- √3\3)=
Алгебра
Arcsin√3\2 - arccos1 + arctg(-√ 3):arctg(- √3\3)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= arcsin√3/2 - arccos1 + (arctg√3)/(arctg√3/3)= π/3-0+ π/3:π/6=π/3+2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Улитке нужно было проползти12метров.утром до обеда она проползла12дм,а после обеда устала и проползла только12см.какое расстояние осталось проползти
Английский язык
Математика
У учащихся 2-х классов был медицинский осмотр. Зубной врач определил у 16 учеников 2?? класса больные зубы, а у 2б – 7 человек. На сколько больше б...