Улитке нужно было проползти12метров.утром до обеда она проползла12дм,а после обеда устала и проползла только12см.какое расстояние осталось проползти
Математика
Улитке нужно было проползти12метров.утром до обеда она проползла12дм,а после обеда устала и проползла только12см.какое расстояние осталось проползти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12см=1,2дм 1)1,2+12=13,2(дм)-проползла улитка 12 метров=120 дм 2)120-13,2=106,8(дм) Ответ:106,8дм
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