Улитке нужно было проползти12метров.утром до обеда она проползла12дм,а после обеда устала и проползла только12см.какое расстояние осталось проползти

Математика

Улитке нужно было проползти12метров.утром до обеда она проползла12дм,а после обеда устала и проползла только12см.какое расстояние осталось проползти

Автор: Гость