Улитке нужно было проползти12метров.утром до обеда она проползла12дм,а после обеда устала и проползла только12см.какое расстояние осталось проползти

Математика
Улитке нужно было проползти12метров.утром до обеда она проползла12дм,а после обеда устала и проползла только12см.какое расстояние осталось проползти
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12см=1,2дм 1)1,2+12=13,2(дм)-проползла улитка 12 метров=120 дм 2)120-13,2=106,8(дм) Ответ:106,8дм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Привет, друзья! Нужна ваша помощь... Я запуталась (((
Ответить
Математика
Как найти число по его частям выраженная дробью найди число если:
Ответить
Математика
У учащихся 2-х классов был медицинский осмотр. Зубной врач определил у 16 учеников 2?? класса больные зубы, а у 2б – 7 человек. На сколько больше б...
Ответить
Литература
Составите смешной текст на тему на уроке изо
Ответить
Русский язык
Уточните род, грамматические формы сущест. при употреблений которых иногда допус??аются ошибки фамилия, простыня, повидло, полотенце. Составьте диа...
Ответить