Уточните род, грамматические формы сущест. при употреблений которых иногда допус??аются ошибки фамилия, простыня, повидло, полотенце. Составьте диалоги, разъясняющие нормы употребления даных слов
Русский язык
Уточните род, грамматические формы сущест. при употреблений которых иногда допус??аются ошибки фамилия, простыня, повидло, полотенце. Составьте диалоги, разъясняющие нормы употребления даных слов
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Гость:
Полотенце,повидло, простыня
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