Ветка,рябина,кустик,клен,дубок,ромашка,клюква.в записанных словах поставить удар??ние,подчеркнуть буквы гласных в безударных слогах.подчеркнуть ударные слоги.
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Ветка,рябина,кустик,клен,дубок,ромашка,клюква.в записанных словах поставить удар??ние,подчеркнуть буквы гласных в безударных слогах.подчеркнуть ударные слоги.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВЕтка,рябИна,кУстик,клЕн,дубОк,ромАшка,клЮква
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