Выбрать нужно только один. Помогите любой из них на ваше усмотрение.

Алгебра
Выбрать нужно только один. Помогите любой из них на ваше усмотрение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11. 49b^3 - b = b(49b^2 - 1) = b((7b)^2 - 1^2) = b(7b - 1)(7b + 1)
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