Назовите, пожалуйста, все 16 типов беспозвоночных животных

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К беспозвоночным относится многочисленная группа животных, которые лишены позвоночника. Эта группа состоит из простейших (одноклеточных), губок, кишечнополостных, низших червей, моллюсков, членистых, иглокожих и других типов. Всего выделяется 16 типов беспозвоночных. В 1801 году французский биолог Ж.Б. Ламарк разделил животный мир на позвоночных и беспозвоночных. Термин “Беспозвоночные” как описательный нашёл применение в научной, а так же учебной литературе. К беспозвоночным можно отнести большее количество животных, которые населяют земной шар. Известными являются 1 миллион 260 тысяч видов беспозвоночных, а всех позвоночных насчитывается 45 тысяч видов. Наибольшее количество видов беспозвоночных составляют насекомые, известно их не менее одного миллиона видов. Другие группы состоят из простейших – 25 тысяч видов, губок – 5 тысяч видов, кишечнополостных – 9 тысяч, низших червей – 20 тысяч, моллюсков – 107 тысяч, членистых за исключением насекомых – более 79 тысяч видов. Количество видов беспозвоночных, которые существуют в природе, вероятно, намного больше – каждый год ведётся описание нескольких тысяч видов беспозвоночных, ранее неизвестных.