Попугай отвечает на вопрос кто или что?

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Попугай отвечает на вопрос кто или что?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто одушнвленные отвечают на вопрос кто а неодуш-ые на вопрос что
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