Розташуйте території Арабського халіфату від найменшої до найбільшої:а)арабськи?? халіфат за правління Аббасидів;б)держава Мухаммеда;в)арабський халіфат за правління Оиара;г)арабський халіфат за правління Омейядів
Литература
Розташуйте території Арабського халіфату від найменшої до найбільшої:а)арабськи?? халіфат за правління Аббасидів;б)держава Мухаммеда;в)арабський халіфат за правління Оиара;г)арабський халіфат за правління Омейядів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последовательность от меньшего к большему: б → в → г → а
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В каких языках современной европы сохранились имена , происходящие от имени хлодвиг? как они звучат?
Математика
Решите пожалуйста. Это уравнения. 1) 6х "в третьей степени" -24х=0 2) 25х "в третьей ст??пени" -10х "во второй степени" +х=0
Геометрия
Помогите решить На листе 1 задание 2)С точки плоскости Проведем 2 похили , угол ме??ду которыми равно 60 ° а угол между их проекциями 90 ° .Зна...