Помогите решить На листе 1 задание 2)С точки плоскости Проведем 2 похили , угол ме??ду которыми равно 60 ° а угол между их проекциями 90 ° .Знайдить расстояние от данной точки до плоскости если длина проекции на плоскости рав...
Геометрия
Помогите решить На листе 1 задание 2)С точки плоскости Проведем 2 похили , угол ме??ду которыми равно 60 ° а угол между их проекциями 90 ° .Знайдить расстояние от данной точки до плоскости если длина проекции на плоскости равна 3 см 3)Точка С (1,2,3) -середина отрезка AB.Найдите координаты точки B если А (4,1,-2 )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) Пусть наклонные AB и AС а их проекции на плоскость α BH и CH соответственно (AH ⊥ α) ; ∠BAC=60°; ∠ BHC=90°; BH = CH=3 . ---- AH-? AH ⊥ α⇒AH ⊥HB и AH ⊥ HC ΔAHB =ΔAHC ( AH -общая и BH = CH по условию) ⇒ AB= AC. Кроме того по условию задачи ∠BAC=60° ⇒ ΔBAC -равносторонний ,т.е. BA =BС. ΔBHA =ΔBHC (по общему катету BH и гипотенузе BA =BС). Следовательно AH =CH =3. ------- 3. AC =BC ,A(4 ;1;-2) , C(1;2:3). --- x(B) - ? ; y(B) - ? ; z(B) - ? x(C) =( x(A)+x(B) )/2 ⇒x(B) =2*x(C) -x(A) =2*1 -4 = -2. аналогично: y(B) =2*y(C) -y(A) =2*2 -1 =3. z(B) =2*y(C) -z(A) =2*3 -(-2) =8. B(-2; 3;8).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Литература
Физика
Друзья, буду очень признателен, если вы поможете мне решить несколько задач по физике. 1. Основным признаком электрического поля является силовое...
Английский язык