Помогите решить На листе 1 задание 2)С точки плоскости Проведем 2 похили , угол ме??ду которыми равно 60 ° а угол между их проекциями 90 ° .Знайдить расстояние от данной точки до плоскости если длина проекции на плоскости рав...

Геометрия
Помогите решить На листе 1 задание 2)С точки плоскости Проведем 2 похили , угол ме??ду которыми равно 60 ° а угол между их проекциями 90 ° .Знайдить расстояние от данной точки до плоскости если длина проекции на плоскости равна 3 см 3)Точка С (1,2,3) -середина отрезка AB.Найдите координаты точки B если А (4,1,-2 )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) Пусть наклонные AB и AС  а их проекции на плоскость α  BH и CH   соответственно (AH ⊥ α) ; ∠BAC=60°; ∠ BHC=90°; BH = CH=3 .   ---- AH-? AH ⊥ α⇒AH ⊥HB  и AH ⊥ HC ΔAHB =ΔAHC ( AH -общая и BH = CH  по условию) ⇒  AB= AC. Кроме того по условию задачи ∠BAC=60° ⇒ ΔBAC -равносторонний ,т.е. BA =BС.   ΔBHA =ΔBHC (по общему катету BH и гипотенузе BA =BС). Следовательно AH =CH =3. ------- 3. AC =BC ,A(4 ;1;-2) , C(1;2:3). --- x(B) - ? ; y(B) - ? ; z(B) - ? x(C) =( x(A)+x(B) )/2 ⇒x(B) =2*x(C) -x(A) =2*1 -4 = -2. аналогично: y(B) =2*y(C) -y(A) =2*2 -1 =3. z(B) =2*y(C) -z(A)  =2*3 -(-2) =8. B(-2; 3;8).
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