Друзья, буду очень признателен, если вы поможете мне решить несколько задач по физике. 1. Основным признаком электрического поля является силовое действие на . а) заряженные частицы; б) магнитные полюса постоянных магнитов; в...

Физика

Друзья, буду очень признателен, если вы поможете мне решить несколько задач по физике. 1. Основным признаком электрического поля является силовое действие на . а) заряженные частицы; б) магнитные полюса постоянных магнитов; в) молекулы газа; г) нейтроны. 2. Электрический ток - это . а) упорядоченное движение заряженных частиц; б) хаотическое движение заряженных частиц; в) упорядоченное движение атомов и молекул; г) хаотическое движение атомов и молекул. 3. Две одинаковых ведущих пули с зарядами - 1,5*10-7 и 2,5*10-7 коснулись и разошлись на 5 см. Определить силу взаимодействия между шариками. 4. В электроприборе за 45 хв током 5 А выполненная работа 162 кДж. Определите сопротивление прибора. 5. Найти скорость упорядоченного движения электронов в проводе площадью поперечного перереза 5 мм2 при силе тока 12 А, если концентрация электронов проводимости 5*10-28 м- 3. 6. Ионизирующее излучение ежесекундно создает в 1 см3 газа в трубке n=5*109 пар однозарядных ионов. Какая сила тока насыщения при несамостоятельном разряде, если объем трубки V=600.

Автор: Гость