Краткое сочинение на тему что для меня значит сказки пушкина

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Для меня А. С. Пушкин — идеал. Идеал куль­туры, нравственности, высоких чувств, жизнен­ных принципов, взглядов, позиций. Его поэзия — это сама жизнь со всеми ее сложностями, пережи­ваниями, проблемами и противоречиями. И в то же время — со всеми радостями, с упоением от счастья, любви, красоты, надежды. «О, если б го­лос мой умел сердца тревожить» , — восклицал юный поэт. Сегодня его голос, как и десять, и пять­десят, и сто лет назад волнует, тревожит и пробуж­дает наши сердца. И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал… Эти слова великого поэта оказались пророче­скими. Его творчество действительно пробужда­ет в наших душах самые светлые, самые добрые, самые возвышенные чувства. Стихи поэта сопровождают нас всю жизнь, начиная с самого раннего детства. Кто из нас не помнит замечательного вступления к первой гла­ве поэмы «Руслан и Людмила» , которое погружа­ет нас в таинственный сказочный мир: У лукоморья дуб зеленый; Златая цепь на дубе том: И днем и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом; Идет направо — песнь заводит, Налево — сказку говорит. А знаменитые сказки Пушкина: «Сказка о зо­лотом петушке» , «Сказка о царе Салтане… » , «Сказка о рыбаке и рыбке»! . Волшебные и по­учительные, мудрые и веселые — сколько в них добра, народной мудрости, юмора, лукавства. А каким удивительным по своей красоте поэтичес­ким языком написаны они! На всю жизнь привили мне любовь к природе, к грустной, но прекрасной поре года услышанные еще в детстве строки из стихотворения «Осень» : Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса — Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса, В их сенях ветра шум и свежее дыханье, И мглой волнистою покрыты небеса, И редкий солнца луч, и первые морозы, И отдаленные седой зимы угрозы. Сколько нежности, теплоты, сколько настоя­щего волшебства, дивного очарования заключе­но в этих строках! Тот, кто способен так писать о природе, не может не любить ее — искренне, всем сердцем, сливаясь с ней и растворяясь в ее гар­монии и красоте. И любой, кто читает эти стро­ки, не может устоять перед силой чувства поэта, не может не полюбить окружающий мир так же преданно, так же нежно и самозабвенно, как лю­бил его Александр Пушкин. Природа для поэта составляла все: в ней он находил ответы на многие жизненные вопросы, в ней искал гармонии, которой так не хватало ему в реальной жизни, в ней черпал образы и слова, чтобы выразить свои чувства, с ней сравнивал даже само поэтическое вдохновение, как в сти­хотворении «Разговор книгопродавца с поэтом» .