Задали сочинение рассуждение на тему Роль числительных в речи помогите!

Гость: Гость:

1) Цифры. Очень привычная вещь, но представьте себе мир без них... Очень сложно, ведь мы к ним настолько привыкли, что даже представить себе мир без них не можем....Но почему? 2) Дальше основная часть, там обоснуй зачем нужны числительные и т.д. 3) И заключение завяжется на твоей основе.