Задали сочинение рассуждение на тему Роль числительных в речи помогите!
Русский язык
Задали сочинение рассуждение на тему Роль числительных в речи помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Цифры. Очень привычная вещь, но представьте себе мир без них... Очень сложно, ведь мы к ним настолько привыкли, что даже представить себе мир без них не можем....Но почему? 2) Дальше основная часть, там обоснуй зачем нужны числительные и т.д. 3) И заключение завяжется на твоей основе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) Отрицaтельное число * отрицaтельное * отрицaтельное * положительное число * положительное * отрицaтельное = кaкое число будет в ответе? 2) Отр...