Продавец взвесил 6 покупателям по 3 килограмма яблок Сколько всего килограммов яб??ок подвесил продавец сделайте краткую запись пожалуйста

Математика

Продавец взвесил 6 покупателям по 3 килограмма яблок Сколько всего килограммов яб??ок подвесил продавец сделайте краткую запись пожалуйста

Автор: Гость