Продавец взвесил 6 покупателям по 3 килограмма яблок Сколько всего килограммов яб??ок подвесил продавец сделайте краткую запись пожалуйста
Математика
Продавец взвесил 6 покупателям по 3 килограмма яблок Сколько всего килограммов яб??ок подвесил продавец сделайте краткую запись пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взвесил-6ябл по 3кг подвесил-? 6*3=18(кг)взвесил ответ:продавец взвесил 18 кг яблок
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