Что это за историческое здания?

История
Что это за историческое здания?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Малая Почтовая улица и Госпитальный переулок.
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