Что это за историческое здания?
История
Что это за историческое здания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малая Почтовая улица и Госпитальный переулок.
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