Где родился Шмелёв и о чем вспоминал впоследствии?

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Иван Сергеевич Шмелёв родился в Кадашёвской слободе Замоскворечья 21 сентября 1873 года (по старому стилю) . Дед Ивана Сергеевича — государственный крестьянин из Гуслицкого края (Богородского уезда Московской губернии) — поселился в Москве после пожара 1812 г. Отец писателя принадлежал к купеческому сословию, но торговлей не занимался, а был подрядчиком, хозяином большой плотничьей артели, а также держал банные заведения. Москва стала одной из главных тем его творчества. Лучшие книги эмигрантского творчества Шмелева связаны с темой воспоминаний, воскрешения быта старой Москвы, мира его детства и юности. Происходя из купеческой семьи, где неукоснительно соблюдались каноны православного благочестия, Шмелев, выросший в Замоскворечье, до конца жизни считал этот патриархальный мир своей духовной твердыней. Он воспет в произведениях Шмелева, ставших, согласно авторскому замыслу, апофеозом «русской национальной религиозности» : в дилогии "Лето Господне" и "Богомолье" (она создавалась с конца 1920-х годов, первые издания вышли в 1933 и 1935, полное издание в 1948).