Морф.разбор местоимений Всякого и Всякая

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Морф.разбор местоимений Всякого и Всякая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма:всякий                                                                    Часть речи: местоимение-существительное                                  Грамматика: ед. ч. , Р. п. , м. р.                                                 Формы: всякий, всякого , всякому , всяким , о всяком .                             Это в мужском роде а если в среднем роде тогда                               Начальная форма: всякое                                                         Часть речи: местоимение-существительное                                    Грамматика: ср. р., Р . п., ед.ч.                                                Формы: всякий всякого всякому всяким о всяком                              теперь слово  всякая                                                                    Начальная форма: всякая                                                               Часть речи: местоимение-существительное                                   Грамматика: ж.р., И.п.,ед.ч.                                                               Формы: всякая всякой всякую
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