Морф.разбор местоимений Всякого и Всякая
Русский язык
Морф.разбор местоимений Всякого и Всякая
Ответ(ы) на вопрос:
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Начальная форма:всякий Часть речи: местоимение-существительное Грамматика: ед. ч. , Р. п. , м. р. Формы: всякий, всякого , всякому , всяким , о всяком . Это в мужском роде а если в среднем роде тогда Начальная форма: всякое Часть речи: местоимение-существительное Грамматика: ср. р., Р . п., ед.ч. Формы: всякий всякого всякому всяким о всяком теперь слово всякая Начальная форма: всякая Часть речи: местоимение-существительное Грамматика: ж.р., И.п.,ед.ч. Формы: всякая всякой всякую
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