Морф.разбор местоимений Всякого и Всякая

Гость: Гость:

Начальная форма:всякий Часть речи: местоимение-существительное Грамматика: ед. ч. , Р. п. , м. р. Формы: всякий, всякого , всякому , всяким , о всяком . Это в мужском роде а если в среднем роде тогда Начальная форма: всякое Часть речи: местоимение-существительное Грамматика: ср. р., Р . п., ед.ч. Формы: всякий всякого всякому всяким о всяком теперь слово всякая Начальная форма: всякая Часть речи: местоимение-существительное Грамматика: ж.р., И.п.,ед.ч. Формы: всякая всякой всякую