На экваторе относительная влажность воздуха-85%.Вычислите абсолютную влажность( в г/м3) при условии,что температура воздуха равна + 30 градусов с. Помогите пожалуйста.
География
На экваторе относительная влажность воздуха-85%.Вычислите абсолютную влажность( в г/м3) при условии,что температура воздуха равна + 30 градусов с. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85*30/100=25,5 гр./м.куб (при температуре +30* в воздухе может содержаться 30 гр влаги)
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