На экваторе относительная влажность воздуха-85%.Вычислите абсолютную влажность( в г/м3) при условии,что температура воздуха равна + 30 градусов с. Помогите пожалуйста.

География

На экваторе относительная влажность воздуха-85%.Вычислите абсолютную влажность( в г/м3) при условии,что температура воздуха равна + 30 градусов с. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость