Найти опричном устройстве в Москве

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Его устанавливал иван Грозный. В нашей истории царствование Иоанна Васильевича (1530-1584), составляющее половину XVI столетия, является одной из самых важных эпох, содержащих в себе ключевые моменты становления Государства Российского:расширение территорий, подконтрольных Москве;изменения вековых укладов внутренней жизни;опричнина - одно из самых кровавых и величайших по историческому значению деяний царя Ивана Грозного.В истории России эпоха Грозного - это момент решительной схватки “государственного начала”, воплощенного этим грозным государем, с удельной стариной, переходный этап от феодализма к сословной монархии.Следующий за периодом царствования Ивана Грозного, дальнейший ход развития событий вплоть до наших дней достаточно точно определил Василий Осипович Ключевский, глубоко изучивший историю России в целом и деятельность и личность Ивана Грозного в частности: "Бояре XVI века - первые покойники, стоявшие на очереди у ближайшего будущего..." [1, c.397].К началу ХVI века сложились условия для формирования единого Российского государства. Московское княжество стало сильнейшим, оно накопило такое количество людских, материальных и политических ресурсов, что в борьбе за объединение русских земель оно нуждалось в минимальной поддержке. Победа великокняжеской власти в феодальной войне привела к ликвидации ряда мелких княжеств, и в начале XVI века в России установился порядок, по которому удельные князья были обязаны подчиняться великому князю просто в силу его положения. Фактически главой Русского государства был великий князь, обладавший широким кругом прав. Он издавал законы, осуществлял руководство государственным управлением, имел судебные полномочия.Реальное содержание княжеской власти с течением времени менялось в сторону всё большей полноты. Эти изменения шли в двух направлениях - внутреннем и внешнем. Первоначально свои законодательные, административные и судебные правомочия великий князь мог осуществлять лишь в пределах собственного домена. Даже Москва делилась в финансово-административном и судебном отношениях между князьями-братьями. С падением власти, удельных князей великий князь стал подлинным властелином всей территории государства. Иван III и Василий III не стеснялись бросать в тюрьму своих ближайших родственников - удельных князей, пытавшихся противоречить их воле. Начиная с Ивана III московские великие князья именовали себя «Государями веся Руси». Иван III и его преемник пытались присвоить себе и царский титул.