Помогите пожалуйста срочно |2x+5|gt;=|7-4x|

Алгебра
Помогите пожалуйста срочно |2x+5|gt;=|7-4x|
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
См вложения 2х + 5 >= 7 - 4х переносим с Х в левую сторону с противоположным знаком, без Х в правую сторону, также с противоположным знаком. Дальше на фото.
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