Помогите пожалуйста срочно |2x+5|gt;=|7-4x|
Алгебра
Помогите пожалуйста срочно |2x+5|gt;=|7-4x|
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
См вложения 2х + 5 >= 7 - 4х переносим с Х в левую сторону с противоположным знаком, без Х в правую сторону, также с противоположным знаком. Дальше на фото.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Продавец взвесил 6 покупателям по 3 килограмма яблок Сколько всего килограммов яб??ок подвесил продавец сделайте краткую запись пожалуйста
География
На экваторе относительная влажность воздуха-85%.Вычислите абсолютную влажность( в г/м3) при условии,что температура воздуха равна + 30 градусов с. ...
Литература