Напишите на английском языке про Моего любимого животного.
Английский язык
Напишите на английском языке про Моего любимого животного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My favourite animal is cat.She is a girl.Her name is Purring.She usually eat fish and kitty cat.She can climb the tree,mew and to catch mice.She loves me very much and I live her very much.I believe that my cat is the best in the world.
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