Придумай два предложения: одно с именем существительным легкие, другое- с именем прилогательным легкие.
Русский язык
Придумай два предложения: одно с именем существительным легкие, другое- с именем прилогательным легкие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так распереживалась, что казалось , буд то легкие уже не могу вбирать в себя воздух. Легкие снежинки кружились у меня над головой , и я на минутку позабыла обо всех проблемах.
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