Напишите, пожалуйста, несколько сложных предложений с разными видами связями про выбор профессии.
Русский язык
Напишите, пожалуйста, несколько сложных предложений с разными видами связями про выбор профессии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама врач, и я хочу стать врачом. Это сложно сочиненное Я буду певицой и актрисой, когда вырасту. Тут аж два вида связи, но скорей всего вы это еще не изучали. Я спросил насчет работы, но мне отказали. Но - тоже союз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Литература
Физика
Друзья, буду очень признателен, если вы поможете мне решить несколько задач по физике. 1. Основным признаком электрического поля является силовое...
Английский язык