Напишите, пожалуйста, несколько сложных предложений с разными видами связями про выбор профессии.

Гость: Гость:

Моя мама врач, и я хочу стать врачом. Это сложно сочиненное Я буду певицой и актрисой, когда вырасту. Тут аж два вида связи, но скорей всего вы это еще не изучали. Я спросил насчет работы, но мне отказали. Но - тоже союз