Напишите, пожалуйста, несколько сложных предложений с разными видами связями про выбор профессии.

Русский язык
Напишите, пожалуйста, несколько сложных предложений с разными видами связями про выбор профессии.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама врач, и я хочу стать врачом. Это сложно сочиненное Я буду певицой и актрисой, когда вырасту. Тут аж два вида связи, но скорей всего вы это еще не изучали. Я спросил насчет работы, но мне отказали. Но - тоже союз
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