Решите пожалуйста. Это уравнения. 1) 6х "в третьей степени" -24х=0 2) 25х "в третьей ст??пени" -10х "во второй степени" +х=0
Математика
Решите пожалуйста. Это уравнения. 1) 6х "в третьей степени" -24х=0 2) 25х "в третьей ст??пени" -10х "во второй степени" +х=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6x^3 - 24x = 0 x(6x^2 - 24 ) = 0 x1 = 0 x^2 - 4 = 0 x^2 = 4 x2 = 2 x3 = -2 2) 25x^3 - 10x^2 + x =0 x(25x^2 - 10x + 1 ) =0 x1=0 25x^2 - 10x + 1 =0 D = 100 - 4*25*1 = 0 x2 = 1/5 = 0.20
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