Решите пожалуйста. Это уравнения. 1) 6х "в третьей степени" -24х=0 2) 25х "в третьей ст??пени" -10х "во второй степени" +х=0

Математика

Решите пожалуйста. Это уравнения. 1) 6х "в третьей степени" -24х=0 2) 25х "в третьей ст??пени" -10х "во второй степени" +х=0

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