В прямоугольном треугольнике ABC уголС=90градусов, sinA=3/5. Чему равна длина большего катета?
Геометрия
В прямоугольном треугольнике ABC уголС=90градусов, sinA=3/5. Чему равна длина большего катета?
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Гость:
По формуле синуса подставояем значения. получается золотой треугольник пифагора
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