На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек ростом 1,6 м, если д??ина его тени равна 2 м, высота фонаря 4 м?
Математика
На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек ростом 1,6 м, если д??ина его тени равна 2 м, высота фонаря 4 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через пропорцию 4/(х+2) = 1,6/2 1,6х + 3,2 = 8 1,6х = 4,8 х = 3 Ответ: в 3 метрах от фонаря
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Русский язык
Литература
Розташуйте території Арабського халіфату від найменшої до найбільшої:а)арабськи?? халіфат за правління Аббасидів;б)держава Мухаммеда;в)арабський ха...