На каком рас­сто­я­нии (в мет­рах) от фо­на­ря стоит че­ло­век ро­стом 1,6 м, если д??ина его тени равна 2 м, вы­со­та фо­на­ря 4 м?

Математика
На каком рас­сто­я­нии (в мет­рах) от фо­на­ря стоит че­ло­век ро­стом 1,6 м, если д??ина его тени равна 2 м, вы­со­та фо­на­ря 4 м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через пропорцию 4/(х+2) = 1,6/2 1,6х + 3,2 = 8 1,6х = 4,8 х = 3 Ответ: в 3 метрах от фонаря 
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