На каком рас­сто­я­нии (в мет­рах) от фо­на­ря стоит че­ло­век ро­стом 1,6 м, если д??ина его тени равна 2 м, вы­со­та фо­на­ря 4 м?

Математика

На каком рас­сто­я­нии (в мет­рах) от фо­на­ря стоит че­ло­век ро­стом 1,6 м, если д??ина его тени равна 2 м, вы­со­та фо­на­ря 4 м?

Автор: Гость