Фонарь уличного освещения висит на столбе нв высоте 6 м. Человеком ростом 150 см сто??т вертикально в 3 м от основания столба.Определите, как и на сколько изменится доина тени, если он удалится от столба на расстоянии 6 м.
Физика
Фонарь уличного освещения висит на столбе нв высоте 6 м. Человеком ростом 150 см сто??т вертикально в 3 м от основания столба.Определите, как и на сколько изменится доина тени, если он удалится от столба на расстоянии 6 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассматриваем подобные треугольники. Составляем пропорции: 6/1,5=3+х/х; х=1(м); длина тени на расстоянии 3 метра; 6/1,5=9+х/х; х=3(м) длина тени на расстоянии 9 метров. Длина тени увеличится в 3 раза.
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