Фонарь уличного освещения висит на столбе нв высоте 6 м. Человеком ростом 150 см сто??т вертикально в 3 м от основания столба.Определите, как и на сколько изменится доина тени, если он удалится от столба на расстоянии 6 м.

Физика

Фонарь уличного освещения висит на столбе нв высоте 6 м. Человеком ростом 150 см сто??т вертикально в 3 м от основания столба.Определите, как и на сколько изменится доина тени, если он удалится от столба на расстоянии 6 м.

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