Некоторые фирмы за одну и ту же работу курящим работникам устанавливают заработн??ю плату на 5 тысяч меньше, чем некурящим. Сколько получит курящий человек, если заработная плата 23 тысячи в месяц?

Математика

Некоторые фирмы за одну и ту же работу курящим работникам устанавливают заработн??ю плату на 5 тысяч меньше, чем некурящим. Сколько получит курящий человек, если заработная плата 23 тысячи в месяц?

Автор: Гость