Некоторые фирмы за одну и ту же работу курящим работникам устанавливают заработн??ю плату на 5 тысяч меньше, чем некурящим. Сколько получит курящий человек, если заработная плата 23 тысячи в месяц?
Математика
Некоторые фирмы за одну и ту же работу курящим работникам устанавливают заработн??ю плату на 5 тысяч меньше, чем некурящим. Сколько получит курящий человек, если заработная плата 23 тысячи в месяц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23000-5000=18000 - получает курящий Ответ: 18000
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