Сочинение на тему "Какой труд называется творческим?"
Обществознание
Сочинение на тему "Какой труд называется творческим?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Истинная литература рассчитана на глубокого, умного читателя. В настоящем произведении присутствуют несколько слоев, которые вдумчивый человек осмысливает по-своему. Соотносит со своим жизненным опытом. Он проецирует события романа на себя, своих близких. Ассоциативный ряд у каждого свой, абсолютно непохожий на внутренний мир другого человека. Одна и та же фраза у двух людей может вызвать абсолютно противоположные эмоции, мысли чувства. Все это зависит от культурного багажа, моральных установок, интеллекта читателя. Подумайте сами, что родиться в голове после прочтения того же "Преступления и наказания" у совестливого человека и у современного маргинального подростка, желающего жить красиво?
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