Помогите пожалуйста! Уравнения 10-3(5x-1.5)=2.-5x 2(3x-4)=5x-3(x+1)
Алгебра
Помогите пожалуйста! Уравнения 10-3(5x-1.5)=2.-5x 2(3x-4)=5x-3(x+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исходные не пишу 10-15х+4,5=2,5-5х -10х=-12 х=1,2 6х-8=5х-3х-3 4х=5 х=5/4=1,25
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