Привет, друзья! Нужна ваша помощь... Я запуталась (((
Английский язык
Привет, друзья! Нужна ваша помощь... Я запуталась (((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-no 4-nothing всё остальное у тебя правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У учащихся 2-х классов был медицинский осмотр. Зубной врач определил у 16 учеников 2?? класса больные зубы, а у 2б – 7 человек. На сколько больше б...
Русский язык
Уточните род, грамматические формы сущест. при употреблений которых иногда допус??аются ошибки фамилия, простыня, повидло, полотенце. Составьте диа...