Привет, друзья! Нужна ваша помощь... Я запуталась (((

Английский язык
Привет, друзья! Нужна ваша помощь... Я запуталась (((
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Гость:
3-no 4-nothing всё остальное у тебя правильно
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