Как найти число по его частям выраженная дробью найди число если:
Математика
Как найти число по его частям выраженная дробью найди число если:
Ответ(ы) на вопрос:
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1)35/12=105 105*12÷35=36 2)170%=680 680÷170*100=400
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