Составите смешной текст на тему на уроке изо

Гость: Гость:

Недавно, на уроке изо, мы рисовали лес. Я много раз пробовала и у меня не получалось, то дерево кривое, то краска с другой сольётся. И вот когда я взяла новый лист бумаги, уже набрала на кисть зелёной краски, меня позвала соседка сзади. когда я повернулась, то увидела зелёное пятно, похожее на куст сирени. я дорисовала корень и цветы, нарисовала сзади ещё деревьев. Так и получился мой рисунок