Составите смешной текст на тему на уроке изо
Литература
Составите смешной текст на тему на уроке изо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недавно, на уроке изо, мы рисовали лес. Я много раз пробовала и у меня не получалось, то дерево кривое, то краска с другой сольётся. И вот когда я взяла новый лист бумаги, уже набрала на кисть зелёной краски, меня позвала соседка сзади. когда я повернулась, то увидела зелёное пятно, похожее на куст сирени. я дорисовала корень и цветы, нарисовала сзади ещё деревьев. Так и получился мой рисунок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
В двух корзинах было яблок поровну, если из первой корзины взять 2,8 кг яблок то во второй будет в 2 раза больше чем в первой. Сколько кг яблок был...
Окружающий мир