У учащихся 2-х классов был медицинский осмотр. Зубной врач определил у 16 учеников 2?? класса больные зубы, а у 2б – 7 человек. На сколько больше больных зубов у 2а, чем у учеников 2б? Какие вы знаете правила ухода за зубами?

Математика

У учащихся 2-х классов был медицинский осмотр. Зубной врач определил у 16 учеников 2?? класса больные зубы, а у 2б – 7 человек. На сколько больше больных зубов у 2а, чем у учеников 2б? Какие вы знаете правила ухода за зубами?

Автор: Гость