У учащихся 2-х классов был медицинский осмотр. Зубной врач определил у 16 учеников 2?? класса больные зубы, а у 2б – 7 человек. На сколько больше больных зубов у 2а, чем у учеников 2б? Какие вы знаете правила ухода за зубами?
Математика
У учащихся 2-х классов был медицинский осмотр. Зубной врач определил у 16 учеников 2?? класса больные зубы, а у 2б – 7 человек. На сколько больше больных зубов у 2а, чем у учеников 2б? Какие вы знаете правила ухода за зубами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16-7=9(уч.) Ответ:на 9 учеников.Я знаю,что нужно чистить зубы два раза в день-утром и вечером,полоскать рот после еды.
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