Найти корень уравнения: 16 у-7 у+38=3683

Математика
Найти корень уравнения: 16 у-7 у+38=3683
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 у-7 у+38=3683; 9y=3683-38; y=3645:9; y=405
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