Найти корень уравнения: 16 у-7 у+38=3683
Математика
Найти корень уравнения: 16 у-7 у+38=3683
Ответ(ы) на вопрос:
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16 у-7 у+38=3683; 9y=3683-38; y=3645:9; y=405
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