Придумать историю про девочку или мальчика как осознали ответственность за другого человека

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Придумать историю про девочку или мальчика как осознали ответственность за другого человека
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Автор: Гость
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Гость:
Друг познаётся в бедеБыла тёплая летняя погода, солнце ярко освещала всю деревню.Оля, Света и Петя решили выйти на прогулку.Решив покататься на велосипедах, они устроили соревнования:- А спорим, что я быстрее доеду до дальнего столба ? - сказала Оля.- Оох, я пас! Я боюсь разгоняться на велосепеде, я могу упасть.- с грустю и страхом ответила Света.- Я доеду до той деревни раньше чем ты доберёшься до этого столба! - подметил Петя.        Ребята уговорили Свету прокатиться с ними. - Итак на счёт 3! - решительно объяснила Оля.- Один! - прошептал Петя.- Два! - приготовилась Оля.- Три! - испуганно прокричала Света.Дети поехали к столбу, но не успела Света оторваться от земли, как упала. Ей было очень больно, нога распухла, девочка рыдала и кричала от боли. Петя доехал до столба быстрее всех, а приехав обратно стал смеятся над Светой. Он позорил её на всю дерёвню, а Оля только и говорила о том, что Света не умеет кататься на велосипеде.Свету увезла больница, ребята отказались ехать с ней, так как не верили, что у девочки перелом ноги. Они сели на велосипеды и стали продолжать соревнования.     Разогнались разбойники  на столько, что от неожидонности потеряли управление и столкнулись. Оба гонщика оказались в больнице вместе со Светой.Увидев друзей,Света с обидой на них посмотрела, и сказала:- Вот теперь вы понимаете какого мне! Друзья должны познаваться в беде! С тех пор ребята помогали друг другу...Конец
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