Сущность, причины возникновения и пути решения продовольственной проблемы
География
Сущность, причины возникновения и пути решения продовольственной проблемы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сущность- нехватка продовольственных ресурсов. Причины-1)плохие урожаи,резкое изменение погоды;2)быстрое использование продовольственных ресурсов. Пути решения-1)экономно использовать продовольственные ресурсы;2)заниматься производством ресурсов в более благоприятных климатических условиях.
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