Задание: Выступите в роли учителя и придумайте 4 вопроса по "Бедной Лизе". Спасибо, ??то ответит!!!

Литература
Задание: Выступите в роли учителя и придумайте 4 вопроса по "Бедной Лизе". Спасибо, ??то ответит!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То по ролям, то я один. Я комментировал. Вот когда я объясняю, это, кажется, работает хорошо. Долго читать по ролям нельзя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Докажите что кишечнополостные произошли от одноклеточных.
Ответить
Английский язык
Выберите правильный ответ 1.___we reached the station , the train had left a) as soon as b) until c)by the time
Ответить
Математика
Skolko otrezzkov na chrteze
Ответить
История
Доклад о Протопопе Аввакуме, срочно!
Ответить
Литература
О каком времени и о каком отечестве мечтает А.С.Пушкин в стихотворении "Деревня"
Ответить