Задание: Выступите в роли учителя и придумайте 4 вопроса по "Бедной Лизе". Спасибо, ??то ответит!!!
Литература
Задание: Выступите в роли учителя и придумайте 4 вопроса по "Бедной Лизе". Спасибо, ??то ответит!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То по ролям, то я один. Я комментировал. Вот когда я объясняю, это, кажется, работает хорошо. Долго читать по ролям нельзя.
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