Задания 1,2,3 пожалуйста по быстрее спасибо мне очень нужно
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Задания 1,2,3 пожалуйста по быстрее спасибо мне очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. яблоку негде упасть
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