Задумали число от 209 вычли это число и за темприбавили 47 какое число было задумано

Математика
Задумали число от 209 вычли это число и за темприбавили 47 какое число было задумано
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 217 - 47 = 170 2) 209 - 170 = 39. Ответ: 39.
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