Загадки про весну для второго класса на татарском языке с переводом русский с отв??тами

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Загадки про весну для второго класса на татарском языке с переводом русский с отв??тами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Кљн снежок, ожил лужок. Көне диеталар. Кайчан бу була.Весна 2.Кар астыннан расцветает, Элек барлык язны каршы ала. Подснежники
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