Какие краски использовал автор Ракши в "Проводы ополчения"
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Какие краски использовал автор Ракши в "Проводы ополчения"
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Голубой,белый,коричневый,жёлтый,зелёный,оранжевый,золотистый,чёрный,синий,бежевый,Серый,красный,Бордовый
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